Confidenciales La mitad de los periodistas del NYT dicen que no son libres de decir lo que piensan

El diario The New York Times ha vivido semanas convulsionadas en su redacción. Primero hubo una enorme polémica por la salida del editor de opinión James Bennett, quien tuvo que renunciar luego de la controversia que se generó a raíz de la publicación de una columna de opinión del republicano Tom Cotton. Este último le pedía a Trump desplegar tropas para contener las protestas contra el racismo por el caso de George Floyd. Luego por ese mismo caso renunció la editora Bari Weiss, quien aseguró que Twitter se estaba convirtiendo en el “último editor”. Y la semana pasada, el diario volvió a ser noticia, pues salió públicamente a explicar que había decidido no publicar una columna de uno de sus opinadores estrellas contra una decisión del periódico. Este fin de semana se conocieron los resultados de una encuesta interna que se hizo en la redacción. Ante la afirmación de si “Hay un libre intercambio de opiniones en esta empresa; la gente no tiene miedo de decir lo que realmente piensa “, sólo el 51% de los empleados del Times respondió que sí.