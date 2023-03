Confidenciales La molestia de César Gaviria

Esta semana, el presidente Gustavo Petro hizo una alocución presidencial desde la Casa de Nariño con los directores de los partidos políticos que apoyan al Gobierno en el Congreso. Durante el discurso hubo un detalle que pasó desapercibido: no estaba el director del Partido Liberal, César Gaviria, quien minutos antes había hecho presencia en la sala de juntas. SEMANA conoció que a Gaviria lo invitaron a un almuerzo privado con Gustavo Petro y cuando llegó se sorprendió porque no era el único participante. Aunque el expresidente estuvo en la reunión, al final no quiso estar en la declaración pública.