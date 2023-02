Confidenciales La nueva pulla del expresidente Uribe genera especulaciones

El expresidente Álvaro Uribe sorprendió este jueves 23 de febrero a sus seguidores con una nueva pulla, pero en esta oportunidad con una carga de imaginación que dejó a más de uno pensando.

El exmandatario escribió en su cuenta personal de Twitter algunos que recuerdos que le llegaron esta semana: “en mi pueblo había uno diferente a todos los parroquianos, peinadito, bien vestidito, educadito, impostado, sin el dejo regional, no se creía normal sino superior y único. Se lucía creando infamias contra las gentes de trabajo. Poco a poco lo descubrieron”.

Uribe no entregó nombres, pero las redes sociales estallaron en la especulación. Algunos, por ejemplo, afirmaron que se trata del abogado Miguel Ángel del Río, con quien ha venido teniendo una fuerte confrontación en medio de las audiencias públicas de la semana donde la justicia busca definir el futuro judicial del expresidente, en medio de la investigación por la supuesta manipulación de falsos testigos.

Recordemos que este martes, el líder de la Política de Seguridad Democrática paró en seco al abogado en medio de la audiencia y le exigió no vincularlo con amenazas que lo obligaron a salir de Colombia.

Este miércoles, Del Río denunció que, en medio de la audiencia, Carlos Eduardo López, alias Caliche, uno de los testigos del caso, le escribió en su teléfono celular una supuesta amenaza, pero cuando hizo la revisión del contacto notó que aparecía el nombre de esa persona.

Esta aseveración obligó al expresidente a pedir la palabra para solicitarle a la jueza 41 de conocimiento que le llamara la atención al profesional del Derecho por estos señalamientos que afectan su buen nombre. “Señora juez, yo muy respetuosamente debo decirle que no puedo aceptar que el abogado Del Río asocie estas llamadas del señor Monsalve con mi persona, si tiene la más mínima prueba que me denuncie, yo no puedo aceptar esto, yo sí tengo derecho como todo ciudadano a que se me respete como usted ha exigido respeto para él”.

Otras personas estiman que Uribe estaría hablando del exalcalde Daniel Quintero.