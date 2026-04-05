La oposición no puede “olvidar que Miguel Uribe Turbay fue asesinado y que el régimen no tiene escrúpulos”: De la Espriella

El trino en el que el presidente Gustavo Petro deja ver que pueden existir interceptaciones contra Abelardo de la Espriella desató una tormenta política. Para criticar el tema de los pasaportes, el mandatario aseguró que existen “informes elaborados a partir de inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella”.

El candidato contestó al primer mandatario. “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”, dijo en un trino. Defensores de la Patria exigió una investigación y la candidata Paloma Valencia le escribió una misiva al presidente en la que le pide explicaciones y garantías para la oposición en la contienda electoral.

“Petro y Cepeda qué planean contra Abelardo”: Álvaro Uribe sobre supuestas interceptaciones al candidato

El expresidente Álvaro Uribe recordó el magnicidio del precandidato del Centro Democrático y escribió: “¡Petro y Cepeda qué planean contra Abelardo! Engendraron la Nueva Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe. Nuestros candidatos amenazados por los criminales que apoyan a Cepeda”.

A eso, Abelardo de la Espriella contestó: “Quienes estamos en oposición no podemos olvidar que Miguel Uribe Turbay fue asesinado y que el régimen no tiene escrúpulos; solo la determinación y la fortaleza los detendrán, con el favor de Dios y los votos del pueblo. Presidente Uribe, seguiremos en la lucha; en algún momento, juntos, porque, como lo he dicho desde el primer día en el que emprendí esta cruzada: los únicos enemigos que reconozco son Petro y Cepeda; sé que usted es sabedor de ello y que también tiene el mismo objetivo patriótico: salvar a Colombia".