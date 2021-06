Confidenciales La pelea por Juan Manuel Santos

Andrés Calle (liberal) y John Cárdenas (La U) pidieron a la Comisión de Acusación archivar el proceso sobre Odebrecht que cursa contra Juan Manuel Santos. No tuvieron en cuenta al tercer representante investigador, Óscar Villamizar, y eso generó una disputa interna. A Calle y a Cárdenas les recuerdan que apoyaron la reelección de Santos. El proceso lleva dos años estancado, no han llamado a los protagonistas a declarar o, simplemente, no asistieron. Asimismo, ha estado lleno de recusaciones, cambiaron a los representantes investigadores e, incluso, Ricardo Ferro renunció a la Comisión, porque ese caso “lo estaban embolatando”. En los pasillos del Congreso aseguran que el cierre de la investigación está listo, pues Santos tiene dos grandes escuderos. Como van las cosas, el escándalo de Odebrecht será sepultado.