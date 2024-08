La petición del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, al presidente Petro durante su visita a San Basilio de Palenque

Nada llena más el corazón que el optimismo con el que los palenqueros ven el futuro. Hoy acompañamos al Presidente @petrogustavo al acto de reparación integral a víctimas del conflicto. Un compromiso con la memoria histórica y la no repetición. Para mejorar la calidad de vida… pic.twitter.com/m5qhkZTskJ

En su visita el presidente Petro dijo que por la corrupción que se ha presentado en años anteriores “no hay acueducto en San Basilio, no hay PTAR para limpiar el río, no hay alcantarillado y si hacemos el listado prácticamente todo el Caribe y buena parte de la Colombia pobre no tienen los recursos existenciales para vivir, que es lo mínimo: el agua potable”.