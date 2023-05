Confidenciales “La problemática del peaje Papiros es un tema social, no solo financiero”: senador Pedro Flórez

Confidenciales “La problemática del peaje Papiros es un tema social, no solo financiero”: senador Pedro Flórez

El jueves 18 de mayo, en la Comisión Tercera del Senado, se realizó el debate de control político sobre la permanencia del peaje Los Papiros en Puerto Colombia, convocado por el senador Mauricio Gómez; al mismo, asistió el ministro de Transporte.

Durante el debate, el senador Pedro Flórez manifestó su compromiso con la ciudadanía de este punto del territorio colombiano: “Yo quisiera hoy estar aquí para respaldar la decisión de un ministro de Gobierno, pero mi compromiso como Senador de la República y miembro de la bancada del Atlántico me recuerda que mi principal compromiso es con la ciudadanía y la comunidad, por lo tanto, yo quiero en función y en aras de este compromiso, sumarme a las voces que hoy solicitan a su cartera el cumplimiento de los compromisos que son del Gobierno”.

En medio de su intervención, Flórez también rechazó las declaraciones del señor viceministro de Transporte, Carlos Enríquez, quien, en una entrevista concedida al diario a El Heraldo, señaló que “la norma no se puede interpretar al deseo de las circunstancias (según citó) y que, agregó que el ministro saliente fue imprudente en los compromisos que asumió, y eso debemos dejarlo en claro”.

Así mismo, el senador destacó que dichas acciones “hacen quedar mal al Gobierno Nacional” e invitó al ministro William Camargo a considerar, diferenciar la situación del peaje y a redistribuir el costo, “acá todos coincidimos con que los compromisos son de gobierno y se respetan. Yo le quiero hacer una invitación. Nosotros no podemos meter la situación del peaje papiros en la misma bolsa donde se mete la situación de todos los peajes de Colombia”.

Por su parte, el ministro William Camargo señaló que el trabajo del ministerio es garantizar los derechos que señaló el senador, pero que debe hacerlo dentro de unas consideraciones técnicas y unos requisitos específicos.

Flórez, sin embargo, rescató lo hablado en reunión del 8 de febrero del año en curso, en donde el exministro Reyes asumió con la comunidad algunos compromisos, el primero de ellos es desviar la carga pesada hacia el peaje de la prosperidad y que esa propuesta encuentre una ruta de salida ante la problemática, especialmente, porque esta solución fue presentada por la comunidad.

Para la consideración de la toma de decisión en este peaje que afecta a la comunidad porteña, cabe resaltar que desde 1995 es una concesión fallida, problemática y errada.

“Las demandas de la comunidad no se agotan, ni se reducen al no pago del peaje, ese no es el punto central de la cuestión, aquí estamos frente a un problema histórico y esa reivindicación debe ser leída como tal”, dijo el senador Pedro Hernando Flórez.