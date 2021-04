Confidenciales “La reforma tributaria necesita ajustes, pero es necesaria”: Tomás Uribe

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe y quien ha sonado para ser candidato presidencial del Centro Democrático en el 2022, defendió la necesidad de una reforma tributaria, como lo propone el presidente Iván Duque, aunque dijo que se necesitan ajustes.

“La pandemia no deja ganadores ni perdedores. Todos somos perdedores. Todos perdimos un ser querido, empleo, dinero. Algunos tenemos comida en la mesa. Otros no. Es hora de ser solidarios con quienes no tienen. La reforma tributaria necesita ajustes, pero es necesaria”, señaló.