Confidenciales “La vida es una montaña rusa”: la indirecta de Piedad Córdoba a Gustavo Petro

Esta semana el Consejo de Estado definirá una tutela que instauró la defensa de Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, y con la que pretende frenar su extradición a Estados Unidos. Este hecho, sin duda, terminó por distanciar a Gustavo Petro con la senadora del Pacto Histórico. El presidente le dijo a José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, que no hablaba con ella desde la campaña electoral, y Córdoba le confirmó a SEMANA que eso es cierto. “No lo he buscado para absolutamente nada, no quiero que se piense que si lo busco es para que me ayude con lo de mi hermano”, dijo. Pero ¿hay decepción frente a Petro?, le preguntó esta revista. “Dejémoslo ahí. La vida es la vida y es una montaña rusa”, respondió. Córdoba dice que si se encuentra a Petro lo saluda común y corriente “porque lo cortés no quita lo valiente”. Ella no ha logrado verse con su hermano en la cárcel, pero quien más lo visita es Gloria, su otra hermana.