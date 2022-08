Confidenciales Las cartillas con la otra verdad sobre la guerra en Colombia

El Centro Democrático prepara dos estrategias para controvertir el informe de la Comisión de la Verdad, al que consideran sesgado. Por un lado, elaborarán un documento en el que reunirán los aspectos que obvió el sacerdote Francisco de Roux. Redactarlo no será tan fácil y llevará meses. El mayor (r) Carlos Ospina, quien perteneció a la Comisión, pero renunció molesto porque sintió que su trabajo no fue tomado en cuenta y había un sesgo hacia la izquierda, suministrará gran parte de la información. El contenido también saldrá de organizaciones de víctimas del conflicto, las Fuerzas Militares y un libro que publicó recientemente el exministro de Defensa Diego Molano junto con la Universidad Sergio Arboleda. Como el tiempo apremia, irán publicando material en unas cartillas que entregarán a los padres de familia. Aún no se conoce el diseño, pero se sabe que se llamará ¿Cuál verdad?