Las coincidencias entre Paloma Valencia y la familia Galán Pachón

Las coincidencias entre la candidata presidencial Paloma Valencia y los Galán Pachón son varias. Esta semana, el país conoció que Valencia vive hoy en el apartamento en Bogotá donde residió durante tres años y por última vez Luis Carlos Galán Sarmiento y donde sus hijos recibieron la noticia del atentado en su contra el 18 de agosto de 1989.

Conmovedor mensaje de Vicky Dávila a Paloma Valencia: “Te entrego mi sueño, por nuestros hijos, tu Amapola, por Simón y Salomón”

Los recibos de servicio público siguen apareciendo a nombre de Gloria Pachón, madre de Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando. SEMANA conoció que Gloria, tras la muerte de Luis Carlos, viajó a Europa por seguridad y vendió la propiedad porque, además, no podía pagar la hipoteca. Y el comprador fue quien se lo vendió a Paloma Valencia. Como si fuera poco, la hoy candidata y los hermanos Galán fueron vecinos en un edificio ubicado en la calle 92 con carrera 13, en la capital.