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Las coincidencias entre Paloma Valencia y la familia Galán Pachón

Un detalle poco conocido conecta hoy a la candidata presidencial con la historia de los Galán.

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Redacción Confidenciales
14 de marzo de 2026, 12:00 a. m.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se inscribieron formalmente en la Registraduría para las elecciones presidenciales
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se inscribieron formalmente en la Registraduría para las elecciones presidenciales Foto: Guillermo Torres / Semana

Las coincidencias entre la candidata presidencial Paloma Valencia y los Galán Pachón son varias. Esta semana, el país conoció que Valencia vive hoy en el apartamento en Bogotá donde residió durante tres años y por última vez Luis Carlos Galán Sarmiento y donde sus hijos recibieron la noticia del atentado en su contra el 18 de agosto de 1989.

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Los recibos de servicio público siguen apareciendo a nombre de Gloria Pachón, madre de Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando. SEMANA conoció que Gloria, tras la muerte de Luis Carlos, viajó a Europa por seguridad y vendió la propiedad porque, además, no podía pagar la hipoteca. Y el comprador fue quien se lo vendió a Paloma Valencia. Como si fuera poco, la hoy candidata y los hermanos Galán fueron vecinos en un edificio ubicado en la calle 92 con carrera 13, en la capital.