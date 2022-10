Confidenciales Las frases de grueso libre en la reunión de la bancada del Pacto Histórico

El audio publicado en exclusiva por SEMANA de una reunión del Pacto Histórico causó conmoción dentro y fuera de la bancada de Gobierno. A muchos les sorprendió tanta inconformidad con la administración Petro y el tono empleado por varios de los congresistas. Las frases fueron de grueso calibre. Se les escuchó decir, por ejemplo, “somos una vergüenza”, “nos mandaron al carajo”, “el Gobierno no tira línea”, “no nos contestan el teléfono”, “los retiros espirituales no sirvieron para una mierda” y “Alfonso Prada no va al Congreso”. Algo que llamó la atención fue lo que dijo Gustavo Bolívar sobre la oposición: “Estoy preocupado, vienen con una marcha el 29 de octubre”.