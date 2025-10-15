Las hamburguesas que no llegaron a la Cámara de Representantes, donde se aprobó el Presupuesto 2026

Muchos quedaron antojados, a la espera de las 200 hamburguesas que llegarían en 20 minutos, al recinto de la Cámara de Representantes, donde se le daba el segundo y último debate al proyecto de ley de Presupuesto para 2026.

La autorización estaba. La dio el secretario de esa célula legislativa, Jaime Luis Lacouture, por lo que nada parecía interponerse en la llegada de la orden de la suculenta comida, que iba a ser ofrecida por el Ministerio de Hacienda.

Para esa hora, cerca de las 9 de la noche, los parlamentarios estaban votando el último de los artículos del proyecto de ley, el del título y la entrada en vigencia.

Hasta ese momento, casi la totalidad de los representantes a la Cámara habían permanecido en el estrado, participando en la votación del articulado, con un promedio de asistencia de 100 parlamentarios.

Aún con lo extensa de la jornada, no habían comido, como es habitual en las sesiones largas. Por eso, a la mayoría les sonó a música el anuncio hecho por el presidente de la Cámara, Julián López, quien aseguró que las 200 hamburguesas estaban a solo 20 minutos de llegar.

Jaime Luis Lacouture, secretario de la Cámara de Representantes, en el debate al Presupuesto 2026. Sesión plenaria del 15 de octubre de 2025 | Foto: Cámara de Representantes / Youtube

Muchos creyeron que lo decía para mantener a los participantes en sus sillas, hasta que se completara la votación de la totalidad de los artículos. Sin embargo, el pedido había sido real. Solo que no llegó nunca.

Concluyó la jornada y, para el cierre, luego del anuncio sobre las hamburguesa, algunos bromearon y dijeron que podían venderlas para ayudar a financiar el presupuesto 2026, en alegoría a las críticas que varios parlamentarios hicieron, acerca de la desfinanciación en 16 billones que tiene el proyecto de ley aprobado ya en Cámara y listo para entrar a la misma prueba en el Senado. Quizás allá logren llegar las hamburguesas para el brindis, si la iniciativa llega a feliz término.