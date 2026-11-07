Las mujeres de Petro’: las revelaciones del libro de Felipe Zuleta

El periodista Felipe Zuleta publicó el libro Las mujeres de Petro justamente en medio del escándalo de Deicy Jiménez, quien denunció en SEMANA una presunta red de jóvenes que le prestaban servicios sexuales al expresidente a cambio de contratos. En uno de los capítulos, Zuleta se refiere a Verónica Alcocer y dice que era “la esposa que atemorizaba a su marido”.

Angie Rodríguez habló en SEMANA de veracidad del chat donde Gustavo Petro le pidió mantener el contrato de Deicy Jiménez: “Obvio”

De Juliana Guerrero afirma: “Juliana, ¡qué mala eres!, ¡qué mala eres, Juliana!”. También escribe sobre Gabriela Muñoz, a quien considera “una joven amiga que vuela alto”. A Angie Rodríguez la llama “la escudera de la verdad” y a Laura Sarabia, “la hormiguita codiciosa”. A Vanessa Cortés le dice “una próspera empresaria” y a Day Vásquez la llama “la cenicienta traicionada”. De Francia Márquez señala que pasó “del anonimato al desprestigio”. El libro relata que el general (r) Humberto Guatibonza, jefe de seguridad de Petro, supuestamente prestaba su casa privada para las fiestas del entonces mandatario.