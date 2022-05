Confidenciales Las preguntas incómodas que respondió el registrador Vega

Desde los comicios del 13 de marzo, el registrador Alexánder Vega ha sido blanco de múltiples críticas, ya que en los escrutinios aparecieron un millón de votos más a favor del Pacto Histórico. Luego corrió el rumor de que lo iban a suspender y que las elecciones serían aplazadas. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Quizá por eso se atrevió a responder varias preguntas incómodas en SEMANA. Aseguró que no se prestaría para ningún fraude a favor de Petro, Fico ni de nadie; que no es ficha de Santos y que sus fotos con Rafael Correa y Pepe Mujica se las tomaron cuando se desempeñó como observador internacional de elecciones y tiene otras con líderes de derecha. Quizá lo más difícil fue cuando le preguntaron su opinión sobre aquellos que lo consideran un “corrupto”. Respondió: “No tengo investigaciones por corrupción, no he sido condenado por ello, acá nada se puede ocultar”.