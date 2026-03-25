El próximo 31 de mayo se llevarán a cabo en el país las elecciones presidenciales en medio de un tenso ambiente político.

Entre los aspirantes presidenciales, Iván Cepeda, quien hace parte del partido del Gobierno, Pacto Histórico. Precisamente, sobre este candidato, en las últimas horas se volvió viral una respuesta que entregó una joven sobre él.

Álvaro Uribe, en entrevista con Vicky Dávila, califica a Iván Cepeda de ser un “alcahuete de criminales”

En una entrevista para el medio Revista Encuentro, un periodista le consultó a una joven: “¿Abelardo o Cepeda?“.

Sin embargo, la joven confundió al candidato Iván Cepeda con el cantante y compositor bogotano Andrés Cepeda. En la entrevista dijo que ella se inclinaba más por Cepeda, “porque toda la vida he escuchado su música. Para mí es un cantautor asombroso”.