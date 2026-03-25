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Le preguntaron a una mujer por el candidato Iván Cepeda y su respuesta sorprendió: “Toda la vida he escuchado su música”

El video con la respuesta de la joven se viralizó en las redes sociales.

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Redacción Confidenciales
25 de marzo de 2026, 11:18 a. m.
El candidato Iván Cepeda.
El candidato Iván Cepeda. Foto: Colprensa

El próximo 31 de mayo se llevarán a cabo en el país las elecciones presidenciales en medio de un tenso ambiente político.

Entre los aspirantes presidenciales, Iván Cepeda, quien hace parte del partido del Gobierno, Pacto Histórico. Precisamente, sobre este candidato, en las últimas horas se volvió viral una respuesta que entregó una joven sobre él.

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En una entrevista para el medio Revista Encuentro, un periodista le consultó a una joven: “¿Abelardo o Cepeda?“.

Sin embargo, la joven confundió al candidato Iván Cepeda con el cantante y compositor bogotano Andrés Cepeda. En la entrevista dijo que ella se inclinaba más por Cepeda, “porque toda la vida he escuchado su música. Para mí es un cantautor asombroso”.

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