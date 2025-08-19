¿Le pusieron en Córdoba a un bebé el nombre Chat Yipiti? Registraduría Nacional responde

Los municipios de la costa colombiana han sido siempre referentes de creatividad y lugares donde ocurren situaciones insólitas en el país.

En esos lugares también se encuentran algunos de los nombres más extraños con los que se ha registrado a los recién nacidos y, por supuesto, la era de la inteligencia artificial parece que también llegó a esos territorios y se apoderó de una que otra acta de nacimiento. O, al menos, eso fue lo que se creyó durante el fin de semana.

En 2024, Colombia registró 4.373 nacimientos de mellizos, trillizos y cuatrillizos. | Foto: Registraduría Nacional

De acuerdo con información que circuló por las redes sociales el puente festivo que pasó, en el municipio de Cereté, en Córdoba, se habría registrado al primer recién nacido con el nombre Chat Yipiti, haciendo referencia a la popular aplicación de inteligencia artificial que está de moda por estos días.

No obstante, la noticia que creció como bola de nieve hoy fue desmentida por la Registraduría Nacional que, en un comunicado de prensa oficial, confirmó que hasta la fecha no se tiene registro de ningún bebé con ese nombre.