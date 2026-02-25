Confidenciales

Leonardo Rico propone endurecer penas para quienes atenten contra ciclistas en las vías y cometan delitos de violencia de género

El congresista busca repetir curul en la Cámara de Representantes por Cundinamarca.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 2:40 p. m.
Leonardo Rico, representante a la Cámara.
Leonardo Rico, representante a la Cámara. Foto: Suministrada

El representante a la Cámara Leonardo Rico, de Cambio Radical, lanzó varias propuestas que asegura que impulsará en el Congreso. Una de ellas tiene que ver con la violencia contra las mujeres, sobre la cual dice que buscará que haya condenas más altas cuando se encuentren delitos relacionados con estos hechos.

“No considero que sea suficiente, pero sí es un paso gigante en la lucha contra la violencia de género”, aseguró.

De otro lado, propone que haya sanciones más duras relacionadas con imprudencias viales para que los ciudadanos tengan mayor conciencia y se puedan evitar accidentes, especialmente para actores viales como ciclistas.

“Las sanciones buscan castigar al infractor, pero sobre todo disuadir a la sociedad. No solo corrige el mal comportamiento en las carreteras nacionales, sino que envía un mensaje claro sobre lo que no se debe hacer, especialmente frente a la protección de nuestros ciclistas”, afirmó.

De otro lado, dijo que impulsará reformas para que se inviertan más recursos para el sistema de salud en medio de la crisis que vive el sistema. “Es evidente que el país atraviesa una crisis por falta de recursos y ejecución”, reconoció.

Y destacó que en el caso de Cundinamarca se logró que a finales de 2025 se invirtieran más de 330.897 millones de pesos para mejorar la red hospitalaria del departamento.

Asimismo, dijo que buscará mayor inversión para el sector cultural. “Estamos instando al Ministerio de las Culturas y las Artes para que incluya esta manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial”, aseguró Rico.

Noticias Destacadas