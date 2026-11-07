Ley de Rescate Económico: Uribe y Centro Democrático definen postura

El expresidente Álvaro Uribe se asesora con un grupo de expertos con el fin de que el Centro Democrático fije su postura frente a la ley de rescate económico del Gobierno. Entre ellos están Santiago Montenegro, Santiago Pardo, Lisandro Junco, Juan Alberto Londoño y Andrés Felipe Arias.

Álvaro Uribe anunció nueva propuesta para la Ley de Rescate Económico: “Estamos de acuerdo en la situación tan grave del país”

En las reuniones se han estudiado propuestas como la venta de acciones de Ecopetrol, ISA y de electrificadoras. Este fin de semana, las comisiones económicas del uribismo se reunirán en Barranquilla con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el presidente del Senado, Honorio Henríquez. No se descarta la presencia de Abelardo De La Espriella.