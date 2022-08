Confidenciales Liberalismo apoyará los diálogos regionales que propone Gustavo Petro

La representante a la Cámara Piedad Correal, vocera del Partido Liberal, aseguró que la propuesta del presidente electo Gustavo Petro para adelantar unos diálogos regionales con la finalidad de promover la paz, será respaldada por la colectividad.

“Totalmente de acuerdo, no solo en los diálogos de la búsqueda de la paz, pero no solo en este tema también en los sociales, ahí nos deben tener en cuenta a los dirigentes locales y departamentales. Me fascinó el anuncio que hizo el presidente Petro, que el plan nacional de desarrollo lo va a construir desde las regiones, esa hoja de ruta para este cuatrienio debe construirse desde las regiones, este país es completamente diverso, todos tenemos necesidades diferente, una cosa es el eje cafetero, la costa atlántica, los Santanderes, Bogotá, Cundinamarca, los pacíficos, el Valle, el oriente, el occidente somo totalmente distintos, por esto es que nos tenemos que escuchar, así se construye paz”, dijo la congresista.

Así mismo indicó que el Congreso será fundamental para que el presidente Petro pueda lograr la denominada “paz total” por lo que hay que pedirle a los ex-Farc que cumplan lo acordado y hacer un llamado al ELN para tengan gestos de paz por la disposición del nuevo gobierno para dialogar.

“Ellos deben dejar la hostilidad contra de la fuerza pública y para eel asesinato de policías, eso grupos a quienes también les están dando una oportunidad de vivir en paz la tienen que aceptar, eso si con todo el rigor de la ley y la constitución”.

El Partido Liberal anunció que apoyará la agenda legislativa que presente el presidente Gustavo Petro después del 8 de agosto.