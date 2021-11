Confidenciales Liberalismo denuncia que no se puede hacer campaña para elecciones de Consejos de Juventud

El próximo 5 de diciembre se harán las elecciones de Consejos de Juventudes y, por esa razón, en el Partido Liberal hay una preocupación por la poca difusión que ha tenido esa convocatoria a las urnas. Además, según la colectividad, no hay unas reglas claras para poder hacer publicidad e invitar a los jóvenes a votar.

“¿Podemos o no impulsar mediáticamente las elecciones de consejos de juventudes del próximo 5 de diciembre? ¿Es prohibido por el @cne y la @Registraduria decir en TV qué hay elecciones de juventudes y que son el 5 de diciembre?”, dice el partido en sus redes sociales.

Podemos o no impulsar mediaticamente las elecciones de consejos de juventudes del próximo 5 de diciembre ? Es prohibido por el @cne y la @Registraduria decir en Tv qué hay elecciones de juventudes y que son el 5 de diciembre ? Los Jóvenes/el presente de Colombia @PartidoLiberal pic.twitter.com/bJpbKGBPA6 — Partido Liberal (@PartidoLiberal) November 17, 2021

Según Miguel Ángel Sánchez, secretario del Partido Liberal, las elecciones del 5 de diciembre no pueden ser promocionadas ni anunciadas, porque no hay una reglamentación clara sobre las mismas. “La convocatoria a las elecciones de consejos de juventudes las estamos impulsando desde las redes, no nos permiten acceder a medios de comunicación masivos e invitarlos a participar, ni pedirles que voten. Tampoco decirles cuándo son las elecciones ni para que son”, señaló Sánchez.

Según el secretario, se han hecho varias consultas sobre el tema a las autoridades electorales, pero no han recibido respuesta y les preocupa que a pocas semanas de los comicios, vaya a reinar el ausentismo.