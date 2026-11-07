Libro conmueve con detalles de la visita del papa Juan Pablo II a Colombia

Hace 40 años, el papa Juan Pablo II visitó Colombia. La Embajada de Polonia, país donde nació el sumo pontífice, publicó el libro Paz, justicia y amor, que contiene detalles icónicos de la peregrinación de su santidad por Bogotá, Chiquinquirá, Cali, Popayán, Tumaco, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Armero y Chinchiná.

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En Armero, el sumo pontífice rezó en homenaje a las víctimas de la avalancha. El recorrido fue cubierto por unos 4.000 periodistas. En Cali, en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol, está firme el árbol de payandé que sembró el papa el 4 de julio de 1986.