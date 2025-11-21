Líderes de cuatro departamentos le proponen a Álvaro Uribe el nombre de Yefer Vega como candidato al Senado por el Centro Democrático

Varios líderes políticos le pidieron al Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe Vélez que le permita al huilense Yefer Vega competir por una curul al Senado por ese partido político.

Lo hicieron a través de una carta dirigida al exmandatario donde hablaron de las cualidades personales y profesionales de Vega y lo consideraron como una buena representación del sur de Colombia.

“Pedimos respetuosamente que dicho nombre sea incluido en la lista al Senado por el Centro Democrático: Yefer Vega, un huilense nacido en Garzón, formado profesional y políticamente en Bogotá, sin perder sus raíces ni dejar de trabajar por su región. Además de tener actividad política y arraigo familiar, es empresario del sector turismo, con inversiones que le apuestan al crecimiento de esta industria en el centro y sur del Huila”, expresaron.

Le dijeron a Uribe y al Centro Democrático que Vega cuenta con una sólida formación académica: dos pregrados en comunicación social y administración pública y tres posgrados: especialización en resolución de Conflictos, maestría en políticas públicas y una maestría en planeación urbana y regional.

Recordaron que él ha sido dos veces concejal de Bogotá alcanzando las más altas votaciones de su colectividad: 24 mil y 34 mil votos respectivamente. Y en 2022 fue candidato al Senado donde obtuvo 55.000 votos.

“En los últimos 18 meses, Vega ha recorrido el sur del país, dialogando con más de 2.500 líderes de distintos sectores económicos, sociales y culturales. Ha sido, además, un coequipero leal y comprometido con la causa del Centro Democrático, defendiendo con convicción las banderas del uribismo, acompañando nuestras bases y fortaleciendo la presencia del partido en cada municipio del sur del país”, manifestaron.

“Lo más importante para nosotros es unir cuatro departamentos con el único propósito de fomentar el apoyo incondicional al presidente Uribe y al Partido Centro Democrático como al igual, poder contar con un senador amigo que sea de la región, que conozca las regiones y que este en total condición de acompañarnos en nuestros territorios de manera más frecuente en fortalecer a los coordinadores y escuchar de ante mano las comunidades que hoy piden un mayor acompañamiento de nuestro partido en la recuperación democrática”, remataron.