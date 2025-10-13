Lidio García, presidente del Congreso, celebró liberación de secuestrados israelíes

Este lunes, 13 de octubre, fueron liberados los rehenes secuestrados por Hamás, luego del acuerdo alcanzado entre Israel y el grupo terrorista, tras más de dos años en cautiverio.

El secuestro se presentó el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamás perpetró en Israel uno de los más violentos hechos en la historia de la comunidad judía, donde murieron más de 1.200 personas.

Por eso, la liberación de los secuestrados y la entrega de los palestinos excarcelados es un avance dentro del plan de paz que se adelanta entre Israel y Hamás, para poner punto final a la guerra de más de dos años.

El presidente del Congreso de la República, el liberal Lidio García, celebró el paso “significativo” que dieron este lunes y pidió reflexionar frente a lo que viene ocurriendo en Oriente Medio.

“Este momento nos invita a reflexionar con el corazón sobre el dolor que ha marcado a esta región. Nunca más queremos ser testigos de las imágenes desgarradoras que el mundo presenció: el secuestro y el asesinato de judíos que celebraban la vida, ni el sufrimiento de víctimas inocentes, muchas veces niños, atrapados en el torbellino de la guerra contra Palestina”, señaló.

García agregó: “Con humildad y esperanza, elevamos nuestras plegarias para que estos dos pueblos, cargados de historia y fe, encuentren un camino de convivencia pacífica. Que esta tierra, cuna de tantas creencias y sueños, sea un faro de reconciliación y no de conflicto. Que el diálogo y la compasión prevalezcan, tejiendo un futuro donde la paz sea el legado para las generaciones venideras”.