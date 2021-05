Confidenciales “Llama la atención que a Vargas Lleras ahora le preocupen los derechos de 50 millones de colombianos”: Antonio Sanguino

Nuevamente una columna del exvicepresidente Germán Vargas Lleras puso a hablar a más de uno. En su escrito del fin de semana en El Tiempo, titulado ‘De paros y bloqueos’, el jefe de Cambio Radical afirmó que sorprende el silencio cómplice de los candidatos presidenciales sobre la gravísima situación por la que atraviesa el país. “Más temprano que tarde, el país les pasará factura”, dijo.

El senador Antonio Sanguino, precandidato presidencial por el Partido Verde, no se quedó callado. “Sorprende que el excandidato Vargas Lleras no haya hecho una revisión juiciosa de su afirmación. ¿O es un mensaje para su candidato Char, que ha brillado por su silencio durante el paro nacional?”, se preguntó el dirigente. “La ciudadanía no está reclamando campañas ni oportunismos políticos”, agregó.

Sanguino le increpó que, contrario a sus reuniones a puerta cerrada con Iván Duque y la insistencia de la bancada de Cambio Radical en el Congreso con la reforma a la salud, los precandidatos verdes han “venido escuchando las demandas ciudadanas que han derivado en los bloqueos”.

Y después de recordarle las propuestas de la Alianza Verde para que el país salga por la crisis que atraviesa, Antonio Sanguino afirmó: “Llama la atención que al doctor Vargas Lleras ahora sí le preocupen los derechos de 50 millones de colombianos y su bancada en el Congreso frene iniciativas que reclaman los ciudadanos en las calles. Reconstruyamos el país sin oportunismos”.