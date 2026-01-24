Llega nuevo comandante a la Octava División del Ejército Nacional: estas son las zonas de Colombia a su cargo

En medio de una ceremonia militar en la que estuvo el mayor general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional, asumió el mando de las tropas de la Octava División, el brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez.

El alto oficial que asume como comandante de esta unidad militar estratégica para la Orinoquía colombiana. Anteriormente, estaba en la Brigada 30, en Norte de Santander, donde hay presencia del ELN y disidencias de las Farc.

Ortiz Ramírez, del arma de caballería, cuenta con 33 años de servicio a la Patria; durante este tiempo ha liderado unidades como: ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Comandos N.1 Ambrosio Almeida, comandante del Batallón Especial Energético y Vial N.17 MG. Fernando Gómez Barros, entre otros altos cargos dentro de la institución militar.

El oficial precisó que no descansará en las operaciones militares en contra de los grupos armados ilegales que delinquen en Arauca, Casanare, Guainía, Vichada y algunos municipios de Boyacá.