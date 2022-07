Confidenciales Llegaron al poder: estas son las dos comisiones que presidirán los ex-Farc en el Congreso

Más de seis décadas después de haber protagonizado uno de los conflictos más terroríficos de la región, una guerra que dejó 450 mil muertos en el camino, los excombatientes de las Farc lograron lo que tanto persiguieron: estar en el Gobierno. Pero no por la equivocada y perversa vía armada en la que insistieron por años, sino por la ruta de la democracia.

El partido Comunes, producto de la desmovilización de las antiguas Farc, cuyos líderes transitaron de las armas a la política, se declaró partido gobierno y será parte de la coalición del presidente electo Gustavo Petro.

Esto les da derecho a pertenecer a las mesas directivas del Congreso, tal como se confirmó en las últimas horas. Según los acuerdos a los que llegaron los partidos políticos, Comunes tendrá la presidencia de las comisiones quinta y sexta del Senado durante el último año del Congreso entrante, es decir, entre el 20 de julio de 2025 y el 20 de julio de 2026.

Tener a un ex-Farc al frente de una comisión es un hecho histórico, pues el presidente es el encargado de definir el orden del día y tiene la capacidad de frenar o acelerar proyectos.

Es decir, uno de los líderes de la desaparecida guerrilla que hace seis años estaba en el monte con el fusil al hombro, ahora estaría dirigiendo a otros congresistas y decidiendo desde el Parlamento qué proyectos se discuten.

Eso sí, ahora que tendrán un papel más relevante en la política, los ex-Farc tendrán que dejar atrás ese discurso radical con el que llegaron al Legislativo y que no les ha permitido brillar en el Congreso.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las Farc, en su reciente libro Una conversación pendiente, puso el dedo en la llaga. Lo consideró un partido poco innovador. “Su expresión política está anquilosada. No se han sintonizado con esta nueva era, ni el aire fresco que entró al Congreso. Tampoco han encontrado un nuevo lenguaje que los saque mentalmente del monte”, dijo. Lo que afirma Betancourt es cierto, y eso les ha costado políticamente.

En el Congreso, por ejemplo, no han logrado ganarse un espacio importante, pues los demás partidos los tienen en cuenta a la hora de sumar votos, pero no necesariamente para exhibirlos en público. Pareciera que no lograron quitarse el estigma de su vida en la selva.