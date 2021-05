Confidenciales “Lo mato o me suicido”: la escalofriante revelación sobre el asesinato de Pablo Escobar a Rodrigo Lara

Esta semana se cumplieron 37 años del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Sobre este crimen hay un dato que contó el hijo del capo en su libro. Sebastián Marroquín asegura que la guerra contra el narcotráfico inició esa noche del 30 de abril de 1984. Fue por eso que el presidente Belisario Betancur ordenó perseguir sin tregua a los narcos y que su papá comenzó a esconderse. Malévolo, un lugarteniente de Escobar, le contó a Sebastián hace poco la obsesión que tenía el ‘patrón’ por el ministro. “Estábamos escondidos en la parte de atrás de Nápoles, sentados, fumándonos un bareto. Pablo se quedó mirándome y me dijo: ‘Si no mato a Lara, me suicido; ahora ya tengo un motivo para correr, para voltear; ya le encontré sentido a la vida’”, le habría dicho Escobar.