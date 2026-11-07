Lo que no dice María José Pizarro: los chats de Deicy Jiménez que hablan de contrato con la senadora

Tras el escándalo de los ‘sexocontratos’, María José Pizarro guardó silencio. Sin embargo, luego emitió un comunicado y habló de un complot. Esta semana reconoció lo evidente y es que, siendo vicepresidenta del Senado, Deicy Jiménez obtuvo un contrato en el Congreso.

Ya no la puede negar: las imágenes que confirman el vínculo de María José Pizarro con Deicy Jiménez

Lo que Pizarro no ha dicho es quién le recomendó contratarla. ¿Gustavo Petro? Una de las conversaciones en poder de SEMANA entre Deicy y Petro, según las pruebas aportadas por ella, es muy reveladora. Según Deicy, el 16 de agosto de 2023, Petro le dijo: “Te va a llamar una senadora, ¿qué teléfono tienes?”. Deicy le envió su número. Al día siguiente, Petro, a través de un perfil falso, según ella, le preguntó: “¿Te han llamado?”. Ella le contestó: “No, nada”. Petro dijo: “Mmm”. La conversación se efectuó desde el perfil “Michel Foucault”, que, según Deicy, era uno de los que usaba Petro. El contrato se firmó al mes, el 26 de septiembre de 2023.