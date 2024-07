Los 60 millones de dólares que Maduro tiene para la defensa de Saab

El Gobierno de Nicolás Maduro ha reservado 60 millones de dólares para defender a Álex Saab. Eso iguala el récord mundial de honorarios legales que pagó la petrolera rusa Yukos por ganarle un pleito multimillonario al Gobierno de Vladímir Putin. Nadie entiende cómo pueden llegar los costos de Saab a esa cifra astronómica. Los de Baltazar Garzón , el más caro de los abogados, serán de 4 millones de dólares. También se reveló que una reunión con él para presentarle un caso cuesta 65.000 dólares. Después de escuchar la propuesta, Garzón puede decidir si la acepta o no, pero aunque la rechace se queda con la plata. Esa tarifa se justifica en filtrar a los potenciales interesados para que el abogado no pierda su tiempo. No está claro a qué corresponden los otros 46 millones de dólares reservados por el Gobierno venezolano.