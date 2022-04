Confidenciales Los certeros mensajes políticos de Egan Bernal

Antes de viajar a Europa, el excampeón del Tour de Francia Egan Bernal sufrió un ataque masivo de las bodegas en Twitter. Resulta que, ya recuperado tras su grave accidente, el ciclista decidió dar unas opiniones en materia política. Dijo cosas certeras: “No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo (...) Alguien que divida no merece ser presidente”. Luego planteó: “Regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno”. Los trinos de Egan tuvieron más de 100.000 likes. Al final, comentó que algunos lo tildaron de izquierda, y otros, de derecha. Aseguró que no le gustan los extremos y que, por ello, le dirán tibio. En últimas, llamó a no generar odio. Bien por Egan, que no se deja engañar con cantos de sirena y demuestra que tiene los pies en la tierra.