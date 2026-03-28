Los congresistas, de nuevo, de vacaciones

En el cierre de esta legislatura, los únicos que parecen vivir sabroso son los congresistas, quienes estuvieron de vacaciones hasta el pasado 17 de marzo, tras más de tres meses de receso. Los senadores y representantes, nuevamente, salieron a descansar durante la Semana Santa. La mayoría de los legisladores está en campaña presidencial.

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En el Capitolio está pendiente la moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el trámite de apelación de la fallida reforma a la salud, entre otros temas. La Comisión de Acusación de la Cámara tampoco ha podido sesionar por falta de quorum y hay varios procesos por definir. El Congreso reanudará sus sesiones el próximo 7 de abril.