Confidenciales Los impuestos que el Gobierno acaba de desmontar de la reforma tributaria

El presidente Iván Duque anunció este viernes que le dio instrucción “muy clara” al Ministerio de Hacienda para que en el trámite de la reforma tributaria se logre un consenso. Así mismo, anunció los siguientes cambios en la iniciativa:

1) No va a haber aumentos en el IVA a bienes y servicios

2) No va a haber aumento del IVA a productos y no se tocará la canasta básica familiar

3) No habrá IVA a los servicios públicos. No habrá IVA a la gasolina

4) Las personas que hoy no pagan el impuestos de renta no van a pagarlo, es decir, no se va a ampliar la base