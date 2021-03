Confidenciales Los medios de comunicación, los más afectados tras la salida de Donald Trump

Después de salir de la Casa Blanca, Trump dijo: “Sin mí, todos los ratings de los medios de comunicación van a colapsar”. Y aunque como siempre exageró, no le faltó del todo razón. Los canales de televisión, los periódicos, el cable, todo se ha venido abajo. El caso de CNN ha sido dramático, perdió 45 por ciento de su audiencia desde que Biden llegó a la Casa Blanca. The Washington Post, por ejemplo, ha perdido 26 por ciento de lectores; The New York Times, 17 por ciento. Ese diario de Nueva York había pasado de 3 millones de suscriptores a 7,5 atacándolo todos los días. Los tres canales de cable Fox, CNN y MSNBC pasaron, en los cuatro años de su gobierno, de 2,8 millones de personas en prime time a 5,3. Curiosamente, Fox, que vivía de Trump y lo sigue sacando, solo ha caído 6 por ciento.