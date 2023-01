Confidenciales Los negociadores del ELN quisieron poner contra las cuerdas al Gobierno Petro: esto estaban exigiendo en Caracas

Esta semana, el Gobierno del presidente Gustavo Petro comprendió sobre el terreno el verdadero calibre de los negociadores del ELN con los que se está hablando de paz en Caracas. Cuando las partes se encontraron en una reunión de urgencia en La Casona, en Venezuela –el lugar donde vivía Hugo Chávez–, Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell, dos de los comandantes más representativos del grupo armado, exigieron al Gobierno reconocer públicamente el error de anunciar un cese bilateral al fuego cuando el tema no había sido acordado en la mesa. La propuesta no le gustó a la contraparte y se generó un debate que se extendió durante más de cinco horas. El Gobierno no ha aceptado un “error” y no lo hará. Al fin y al cabo, el propio Petro dijo desde Davos “que esa historia hay que contarla algún día. No es cierto que nosotros tomamos una decisión unilateral”.