Confidenciales Los problemas de ser abogado de Trump

Donald Trump resultó no solo tener una personalidad muy complicada como presidente, sino también como cliente para los abogados que lo están defendiendo en su impeachment. Como no reconoce aún su derrota en las elecciones, tiene prohibido que se le llame “expresidente” y pide que se refieran a él como “el presidente número 45 de los Estados Unidos”. Esto ha representado un dilema para los múltiples abogados que están trabajando en su defensa, pues el principal argumento que tienen es justamente que no puede ser juzgado por el Senado porque ya no es presidente del país. A pesar de esto, Trump alega que el supuesto fraude que se cometió contra él en las elecciones le impide aceptar que se refieran a él como expresidente.