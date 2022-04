Confidenciales Los sablazos del general Zapateiro contra Gustavo Petro

El comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, no aguantó más y encaró en Twitter a Gustavo Petro. El candidato presidencial cuestionó el asesinato de soldados por parte del Clan del Golfo y dijo: “Mientras algunos de los generales están en la nómina del clan”. Zapateiro se le fue con toda a Petro. Le habló del dolor que siente por la muerte de sus hombres, le reclamó que usara políticamente dichos crímenes, le pidió no generalizar, pero le lanzó una frase letal: “A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”. Petro se preguntó por qué el general se sintió aludido. Unos apoyaron al oficial por su valentía y lo aplaudieron por defender el honor de la institución. Otros, como Fajardo, consideraron su actitud inaceptable. Si Petro logra ser presidente, llegaría con una fractura con el Ejército. Algo nada deseable.