Los secretos detrás de La Diabla y el error que terminó en la masacre de la familia del pastor Lora

Hace dos años el país vivió un hecho que estremeció a toda la opinión pública luego de que el pastor Marlon Lora, su esposa y sus dos hijos terminaran asesinados en un restaurante de Aguachica, en el departamento de Cesar.

Días después, las autoridades revelaron que todo se habría tratado de una confusión y el objetivo real de ese ataque era Zaida Andrea Sánchez, alias La Diabla, la pareja de un hombre conocido como el Calvo, un señalado narcotraficante de la región que fue asesinado el 27 de diciembre de 2024. La mujer también fue asesinada.

Esta es la portada del libro 'La Diabla del Clan'. Foto: Jacobo Solano

Ese crimen aún tiene muchas piezas que construir, pero el periodista Jacobo Solano, lanzó el libro ‘La Diabla del Clan’, en el que revela detalles hasta ahora desconocidos de Zaida Andrea Sánchez y la conexión que existiría entre los dos crímenes.

El libro inicia con una dedicatoria a “la familia de pastores evangélicos de Aguachica, Colombia, víctimas inocentes de la violencia en un país donde la vida, tristemente, sigue sin valer nada” y promete dejar al descubierto la historia detrás de La Diabla.

Solano se describe en sus redes sociales como periodista, escritor, columnista y creador de contenido dedicado a la investigación política y de crimen organizado.