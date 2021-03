Confidenciales Lula da Silva: detalles sobre su positivo por coronavirus y la vacunación

Esta semana, con la reaparición de Luiz Inácio Lula da Silva en el escenario político, se supo más sobre su contagio de coronavirus en diciembre en La Habana. Lula viajó a la isla para ser parte de un documental de Oliver Stone, pero nueve miembros de su comitiva y él resultaron infectados. Eventualmente, todos se recuperaron, pero el rodaje se canceló y no se conoce la nueva fecha de grabación. Esta semana le preguntaron al exmandatario cuándo se vacunaría y, como está exultante por el reciente fallo que lo declaró inocente de las acusaciones de corrupción, contestó: “Tengo 75 años, pero me siento como de 30, así que no sé en qué fecha me tocará”.