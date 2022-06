Confidenciales “Mafia organizada”: Enrique Gómez se refiere a ‘petrovideos’ publicados por SEMANA

El excandidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, calificó como una “mafia organizada” la campaña del Pacto Histórico, esto luego de la revelación que hizo SEMANA con varios videos sobre la estrategia en la que se establecen los lineamientos para afectar a otros aspirantes a jefatura del Estado, como Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo.

A través de su cuenta de Twitter aseguró que “el Pacto de la Picota representa todo lo que está mal en la política colombiana”.

“Se comportan como lo que ya sabemos que son: una mafia organizada para acabar con cualquiera que no aplauda sus componendas”.

Gómez también señaló que “los colombianos somos mejores que Roy Barreras y lo demostraremos el 19″, (junio), en referencia a la fecha en la que se realizará la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

Gómez Martínez acompaña su trino con el video publicado por SEMANA en el que aparece el senador Roy Barreras, coordinador político de la campaña Petro, fijando la estrategia para afectar las campañas de los candidatos del centro, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo. En ese aparte del video se puede ver al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

En otro trino, señaló que “lo que queda claro es que Todo Vale y, también, que Roy Barreras sería el Diosdado Cabello en una hipotética dictadura petrista”.

“La falsa retórica de estalinista de Petro y Barreras: lo grave no fue quemar el Palacio, sino tratar de recuperarlo, lo grave no es secuestrar y matar, sino oponerse al chantaje, lo grave no es negociar con narcos, sino que los descubran”, escribió en otra publicación en su red social.

Finalmente, afirmó que “tener a los más corruptos políticos bajo una sola tolda junto con narcotraficantes, guerrilleros y estafadores de toda laya, prometiendo un cambio, que será para peor. El 19 no nos dejamos quitar a Colombia.