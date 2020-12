Confidenciales “¿Mala onda?”. La respuesta de Claudia López sobre posibles aglomeraciones en Bogotá 24 horas

A propósito del reciente lanzamiento del plan piloto Bogotá Productiva 24 horas, la estrategia con la que el Distrito busca reactivar la economía de algunos de los sectores más afectados por la pandemia, se generó una nueva controversia en redes sociales por la respuesta que la alcaldesa Claudia López le dio a un periodista en medio de una rueda de prensa, quien le expresó preocupación de que la jornada llegue a generar aglomeraciones y, con ellas, riesgos para la salud de los asistentes.

“¿Si usted ve aglomeraciones en Bogotá 24 horas decidiría suspender de una vez el tema?”, fue la pregunta del comunicador, a la que la mandataria local respondió de manera “poco amable”, como varios usuarios han asegurado en internet. “Pero mi hermano, no hemos empezado y ya nos están echando mala onda. No, tenemos organización, los ciudadanos tienen autocuidado, la gente tiene tapabocas, tenemos nuestros gestores de convivencia, hay 200 policías en turno... No nos echemos la sal”, aseveró Claudia López.