Confidenciales Margarita Rosa envía fuerte mensaje a oposición sobre embarradas del presidente Petro

Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, lleva menos de un mes como presidente de Colombia después de posesionarse oficialmente el pasado 7 de agosto en la Plaza de Bolívar (Bogotá). Sin embargo, ha recibido algunos cuestionamientos por parte de la oposición.

Frente a estas críticas, la actriz Margarita Rosa de Francisco no se quedó callada y salió en defensa esta semana del mandatario cordobés, asegurando que no se ha equivocado hasta el momento y que no tienen fundamentos para arremeter en contra de este.

La artista vallecaucana, de igual manera, aprovechó la coyuntura del país para puntualizar que el nuevo jefe de Estado cometerá eventualmente algunas embarradas durante su gobierno debido a que para ella Colombia es una nación bastante compleja de dirigir.

“Como todavía no pueden culpar a Petro de ninguna embarrada, buscan y buscan por dónde. Tranquilos. Eventualmente, la habrá, pues es imposible no equivocarse al tratar de gobernar este potro salvaje que es Colombia. Que corrija y siga adelante, entonces”, precisó.

Como todavía no pueden culpar a @petrogustavo de ninguna embarrada, buscan y buscan por dónde. Tranquilos. Eventualmente la habrá, pues es imposible no equivocarse al tratar de gobernar este potro salvaje que es Colombia. Que corrija y siga adelante, entonces. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 29, 2022

Cabe recordar que Margarita Rosa fue una de las actrices colombianas que se unió a la campaña del líder del Pacto Histórico para las pasadas elecciones presidenciales, que se llevaron a cabo el 29 de mayo (primera vuelta) y el 19 de junio (segunda vuelta).