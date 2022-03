Confidenciales María Emma Mejía descarta participar en la contienda presidencial de 2022

El próximo 11 de marzo vence el plazo para que los candidatos presidenciales inscriban el nombre de su fórmula vicepresidencial y quienes ganen las consultas del 13, tendrán una semana más para presentar a la persona que lo acompañará en las elecciones.

Por esa razón, nuevamente el nombre de María Emma Mejía ha estado en el sonajero para ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro si gana la consulta del Pacto Histórico y se convierte en candidato único de esa alianza política.

La excanciller tiene una cotización alta, hablando políticamente, por su trayectoria y experiencia por lo que hay quienes la ven como una fórmula vicepresidencial que atraería electores en esta campaña presidencial.

Sin embargo, María Emma Mejía le dijo a SEMANA que no le han hecho ofrecimiento alguno y que hace muchos años decidió no participar en la política electoral y que mantendrá su postura. Así mismo dijo que está compartiendo el tiempo con su familia y que no cambiaría esa felicidad por participar en una contienda.

De esa manera quedan desvirtuados los rumores que se habían dado en los últimos días sobre la posibilidad de que la excanciller hiciera parte de alguna campaña política.