Confidenciales María Fernanda Cabal y Paloma Valencia critican a Xiomy Giraldo, estudiante colombiana en Cuba

A través de redes sociales, las senadoras del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, se refirieron a un video que se hizo viral, en el cual una estudiante colombiana en Cuba se refiere a la coyuntura reciente de su país y a lo que ha aprendido al vivir en el territorio centroamericano.

El video en cuestión hace parte del X Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria, celebrado en La Habana, Cuba. Allí estuvo presente Xiomy Bibiany Giraldo Ramos, una estudiante de Colombia que está cursando medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. En un foro, donde estaba el presidente Miguel Díaz-Canel. La colombiana afirmó lo siguiente:

“Estoy estudiando aquí porque en mi país no me garantizan ese derecho, porque mi futuro y suerte sería otra. Por alzar la voz, nos callan a balazos, y en Cuba he aprendido a defender con mi sangre, si es posible, a mi patria, porque aquí en Cuba se vive y se defiende la vida, la salud y la educación”.

Qué tal está joven denigrando de Colombia y alabando a Cuba frente a sus dictadores. ¿Será que no sabe lo que han sufrido miles de cubanos? ¿Será que no conoce los abusos y atrocidades de esa dictadura? #ElAdoctrinamientoEnceguece pic.twitter.com/NK5GjE5MpP — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 23, 2022

Por su parte, las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia se refirieron a esto, señalando que la joven denigró a Colombia y que alabó a Cuba al frente de sus ‘dictadores’. Además, Cabal ha publicado y compartido videos en lo que, según ella indica, se muestra que Cuba no es potencia en medicina y las consecuencias del modelo comunista.

“Así luce el comunismo. Así luce la revolución. Atraso, hambre y miseria”, señaló la congresista en su último tweet en su perfil personal.