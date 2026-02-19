María Fernanda Cabal y su reacción tras ver video de la tendencia ‘therian’

A través de plataformas digitales está circulando con fuerza videos e imágenes de un fenómeno social conocido como ‘therian’. Una tendencia en la que las personas se identifican como animales y, por lo mismo, buscan actuar como estos.

Si bien, esta tendencia se ha visto inicialmente en países como Uruguay y Argentina, en Colombia ya se empiezan a ver personas interesadas en este fenómeno social.

Expertos explican a SEMANA la tendencia ‘Therian’: ¿por qué algunos jóvenes “sienten” que son animales?

De hecho, durante las últimas horas se viralizó un video en el que se observan dos hombres y una mujer en Bogotá realizando saltos a un costado de una vía, simulando ser animales.

Tras ver dicho video, la senadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, no guardó silencio y opinó al respecto a través de X.

“Imbecilidad colectiva”, dijo puntualmente Cabal en X, luego de retwittear el video de la tendencia ‘therian’.