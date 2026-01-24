Mario Hernández advierte polémica alza de impuestos del Gobierno Petro: “Es un asalto”

El país está pendiente de la discusión sobre la constitucionalidad de la emergencia económica de Gustavo Petro. La discusión, que es de prioritario interés para el país, se va a dilatar por cuenta de la recusación que presentó el gobierno de Gustavo Petro contra el hoy presidente Jorge Enrique Ibáñez Najar. El jurista dio varias entrevistas, entre ellas a la periodista María Isabel Rueda, en las que explicó el trámite jurídico que viene en esa discusión.

Este sábado, a propósito de este tema, Mario Hernández publicó un trino en el que advierte los efectos de una de las disposiciones del gobierno en esa emergencia. “¡El impuesto del 5% al patrimonio es un asalto!”, aseguró el empresario.

Múltiples voces han advertido que esa tasa en el impuesto al patrimonio, que fue contemplada para los más adinerados, tiene un carácter confiscatorio. Implicaría que en diez años, una persona le habría dado al Estado el 50% de su patrimonio.

Se espera que la corte retome la discusión la semana que viene.