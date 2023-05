Confidenciales Mario Hernández descarta participación en elecciones de 2023: “no me voy a meter en ese chicharrón”

Una vez más, el empresario Mario Hernández empezó a sonar para tener alguna participación en las elecciones regionales del 29 de octubre, donde se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y ediles.

Por esa razón, Hernández confesó que le han hecho ofrecimientos políticos desde varios sectores. “No, me han ofrecido de todo, pero yo no sé de eso. Hago más afuera generando empleo y una imagen internacional. Me ofrecieron encabezar la lista del Centro Democrático por Bogotá, ser candidato a la alcaldía de Bogotá e incluso fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, pero no me ha interesado”.

Por esa razón, descartó de plano meterse en la política y definitivamente seguirá en el mundo empresarial. “Yo no puedo meterme a la política, no me voy a meter en ese chicharrón y menos a la edad que tengo”.

El empresario colombiano cree que en la política de nuestro país no se puede hacer mucho por los colombianos y que desde su sector puede ayudar más al país.

“Prefiero construir país desde donde estoy. Papá fue político, pero la responsabilidad mía está en la empresa y con mi gente. Estoy de tiempo completo en eso”.