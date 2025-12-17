Mario Hernández lo confirmó a través de redes sociales: “Los invito”

Lo que se veía rumorando, fue confirmado este miércoles, 17 de diciembre, por el mismo empresario colombiano Mario Hernández.

Hernández anunció que será candidato al Senado de la República por el Centro Democrático. Por lo tanto, pidió a sus seguidores el apoyo en las urnas.

“Voy de candidato al Senado por Centro Democrático, los invito a votar por esta lista, necesitamos los mejores congresistas”, dijo puntualmente Hernández en la citada red social.

SEMANA ya había anticipado que el empresario había sostenido una conversación con el expresidente Álvaro Uribe y las directivas del Centro Democrático para estar en la lista del Senado.

Todo parece indicar que el empresario estará en el puesto número 37 de dicha lista que es cerrada.