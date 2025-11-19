Suscribirse

Martín Santos y su contundente mensaje a Iván Mordisco: “Estúpido”

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos le lanzó una advertencia al jefe de las disidencias de las Farc.

Redacción Confidenciales
19 de noviembre de 2025, 2:15 p. m.
De izquierda a derecha: Martín Santos e Iván Mordisco.
De izquierda a derecha: Martín Santos e Iván Mordisco. | Foto: Colprensa

A través de un video reapareció en las últimas horas alias Iván Mordisco, máximo líder de las disidencias de las Farc, lanzando amenazas al Gobierno nacional, a periodistas y al proceso electoral que se llevará a cabo el próximo año.

“Desde la organización evaluaremos juicios revolucionarios contra quienes ordenaron el asesinato de los niños de la clase obrera”, dijo alias Iván Mordisco, teniendo en cuenta la muerte de varios menores en medio de los bombardeos llevados a cabo durante los últimos días contra campamentos de su estructura criminal.

Tras la reaparición de alias Iván Mordisco, quien se pronunció al respecto fue Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quien llamó “estúpido” al líder guerrillero y aprovechó para lanzarle una advertencia.

Además de inhumano e incoherente, es estúpido. Pronto le llegará su hora”, dijo puntualmente Martín Santos a través de su cuenta en X.

