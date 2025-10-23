Sigue la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Ayer miércoles, 22 de octubre, el presidente Donald Trump, quien ya había anunciado la suspensión de subsidios y pagos a Colombia, dijo que podría tomar “medidas muy severas”.

Le advirtió Trump a Petro desde la Casa Blanca: “Más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy severas contra él y su país. A lo que ha llevado a su país, es una trampa mortal”.

Lo anterior se dio en medio de una pelea que han sostenido en las redes sociales Petro y Trump. En medio de ese rifirrafe, decidió opinar fue Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quien le lanzó una indirecta al jefe de Estado colombiano.

“Y así fue como, en medio de una pelea vanidosa, tristemente Colombia quedó sin la ayuda de EE. UU. Afectado así programas sociales, militares y muchos más…”, escribió puntualmente Martín Santos en la red social X.