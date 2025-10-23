Suscribirse

CONFIDENCIALES

Martín Santos y su indirecta a Gustavo Petro tras anuncio de Donald Trump: “Tristemente Colombia”

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos se pronunció a través de la red social X.

Redacción Confidenciales
23 de octubre de 2025, 4:59 p. m.
De izquierda a derecha: Donald Trump, Martín Santos y Gustavo Petro.
Donald Trump, Martín Santos y Gustavo Petro. | Foto: Getty Images y Colprensa, respectivamente.

Sigue la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Ayer miércoles, 22 de octubre, el presidente Donald Trump, quien ya había anunciado la suspensión de subsidios y pagos a Colombia, dijo que podría tomar “medidas muy severas”.

Le advirtió Trump a Petro desde la Casa Blanca: “Más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy severas contra él y su país. A lo que ha llevado a su país, es una trampa mortal”.

Contexto: La reacción de Benedetti ante amenaza de Trump de recortar apoyos a Colombia: “Que nos digan cuáles ayudas o que las quiten”

Lo anterior se dio en medio de una pelea que han sostenido en las redes sociales Petro y Trump. En medio de ese rifirrafe, decidió opinar fue Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quien le lanzó una indirecta al jefe de Estado colombiano.

Y así fue como, en medio de una pelea vanidosa, tristemente Colombia quedó sin la ayuda de EE. UU. Afectado así programas sociales, militares y muchos más…”, escribió puntualmente Martín Santos en la red social X.

